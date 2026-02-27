오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

  동아일보

  • 입력 2026년 2월 27일 10시 02분

‘부정선거 끝장토론’ 생중계 앞두고
全측 “이준석 고발 건으로 경찰 조사”
李측 “출석 일자 피의자가 변경 가능”

개혁신당 이준석 대표(왼쪽), 강성보수 유튜버 전한길 씨. 뉴스1
이준석 개혁신당 대표와 강성보수 유튜버 전한길 씨(본명 전유관)의 ‘부정선거 끝장토론’이 27일 생중계될 예정인 가운데, 양 측은 이날 전 씨의 경찰 출석을 두고 공방을 벌였다.

전 씨가 운영하는 ‘전한길뉴스’ 측은 26일 전 씨가 27일 오후 12시 30분에 서울 동작경찰서에 방문해 경찰 조사를 받을 예정이라고 밝혔다.

전 씨 측은 이에 대해 “이번 조사는 이준석 전 국민의힘 대표가 고발한 ‘부정선거 주장’ 관련 혐의에 따른 것”이라며 “전한길과 이준석 간 부정선거를 주제로 한 공개 토론을 약 5시간 앞두고 진행된다”고 했다.

이에 개혁신당은 “본 사건은 전 씨가 이 대표에 대해 적시한 허위사실에 의한 명예훼손이 핵심”이라며 “이를 부정선거 음모론에 대한 고발인 양 왜곡하는 것은 사실과 다르다”고 반박했다.

이어 “경찰 출석 일자는 피의자와 수사기관이 협의하여 결정하며, 피의자 요청 시 변경이 가능하다. 그럼에도 토론 당일 조사를 받는 상황을 강조하는 것은 사실 왜곡”이라고 지적하면서 “오히려 전 씨 본인이 수사기관과 상의하여 의도적으로 해당 날짜를 선택한 것이 아닌지 의심되는 대목”이라고 덧붙였다.

개혁신당은 또 “명예훼손 초범은 원칙적으로 체포, 구속 대상이 아님에도 구속 가능성을 운운하는 것은, 전 씨 스스로 본인이 저지른 명예훼손 행위의 죄질이 중대함을 인지하고 있다는 방증”이라며 “정해진 절차에 따라 조사와 토론에 임하여, 본인의 발언에 따른 사법적 판단과 법적 책임을 지면 될 일”이라고 강조했다.

한편, 전 씨와 이 대표는 이날 오후 6시 ‘펜앤마이크’를 통해 생중계로 부정선거 토론회를 진행할 예정이다. 개혁신당이 26일 밤 밝힌 최종 운영 방침에 따르면 토론회 1부는 2시간 30분 동안 진행되고, 2부는 양측이 토론 종료에 합의할 때까지 무제한으로 진행된다.

다만 토론 시작 후 4시간 30분 이후부터는 30분마다 사회자가 양측의 종결 의사를 확인한다. 동일한 논리가 5회 이상 반복될 경우 토론은 사회자의 권한으로 강제 종결할 수 있다.중언부언 및 동일한 논리가 5회 이상 반복될 경우, 사회자의 권한으로 토론을 강제 종결할 수 있다는 조항도 있다.

전 씨 측에서 함께 토론에 참여할 4명의 명단은 아직 공개되지 않았다. 전 씨는 ‘전한길뉴스’를 통해 “함께 나갈 분들 명단은 대외비로 아직은 베일에 가려져 있다”며 “깜짝 놀랄 분들”이라고만 설명했다.

전 씨는 “이준석은 지방선거를 앞두고 전한길을 이겨 당 인기를 올리기 위해 토론에 나오겠지만 나는 다르다”며 “오직 국민들께 부정선거 실체를 보여드려, (사전투표 폐지 등 선거제도) 개선을 촉구하기 위해서”라고 했다.

이 대표는 자신의 페이스북에 “전 씨가 토론불참을 위한 밑밥을 깔고 있다”며 “제가 고소해서 오늘 본인이 조사받아야 된다고 광고하는데 대한민국 경찰 명예훼손 건으로 출석일정 조정 한번 안 해줄 경우 없다”고 지적했다.

그러면서 “토론이 두려울 테고 충분히 오늘 안가도 되는 경찰서에서 시간 끌면서 ‘나 이준석이 때문에 경찰서에 있습니다’ 드립 칠 텐데 어차피 계속 기다릴 테니 내빼지 말라”고 했다.

전 씨 측 토론 참여자 4명의 명단에 대해서는 “부정쟁이들의 가리고 가려 뽑은 대표선수가 누구일지. 한국시리즈 선발 로스터 보다 더 기대된다”며 “데리고 나오는 무적의 전문가 집단 명단은 왜 중계하는 언론사에도 숨기는 건가? 아래에 이름 자막이나 프로필 그래픽 같은 건 미리 만들어야 되지 않겠느냐”고 비꼬았다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
