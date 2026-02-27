엡스타인 사망, 언론보다 38분 먼저 올린 익명 글…FBI 끝내 못 찾았다

미성년자 성매매 혐의로 재판을 앞두고 수감 중이던 제프리 엡스타인이 교도소에서 숨졌다는 소식이 언론에 전해지기 약 38분 전, 익명 커뮤니티 4Chan에는 이미 그의 사망을 언급한 글이 올라와 있었다. 최근 공개된 미 법무부 문서에 따르면 FBI는 게시 작성자를 추적했지만 끝내 신원을 밝혀내지 못했다.
26일(현지시간) 비즈니스 인사이더에 따르면 2019년 8월 10일 오전 8시 16분, 4Chan의 한 익명 이용자는 “어떻게 알게 됐는지는 묻지 말라. 엡스타인이 한 시간 전 목을 매 숨졌다”는 내용의 글을 게시했다.
이는 당시 ABC뉴스 기자가 소셜미디어를 통해 엡스타인 사망 소식을 처음 알리기 약 38분 전이었다. 이후 ABC뉴스가 관련 기사를 공개하면서 그의 사망 사실이 널리 보도됐다.
● FBI 추적 나섰지만 ‘동적 IP’에 막혀
최근 공개된 이른바 ‘엡스타인 파일(Epstein Files)’에 따르면 미 법무부와 FBI는 해당 게시글 작성자를 확인하기 위해 수사에 착수했다.
수사당국은 게시글 작성 나흘 뒤 4Chan 측에 이용자의 인터넷 프로토콜(IP) 기록 제출을 요구했고, 확보된 IP 정보를 토대로 통신사 AT&T와 T모바일에도 추가 자료를 요청했다.
그러나 해당 이용자가 동일 시간대 다수 가입자가 공유하는 동적 IP(dynamic IP)를 사용한 것으로 확인되면서, 통신사 측에서도 특정 개인이나 기기를 식별할 수 있는 기록을 확보하지 못한 것으로 나타났다. 연방 검찰은 이후 형사 재판 과정에서 “게시 작성자의 신원을 확인하지 못했다”고 밝혔다.
● 의료 용어 언급·초기 음모론 확산
공개된 자료에 따르면 해당 이용자는 총 네 차례 게시글을 남겼으며, 댓글 질문에 응답하는 과정에서 삽관(intubation)이나 응급 이송 등 의료 관련 용어를 언급하기도 했다.
또 엡스타인의 시신이 다른 인물과 바뀌었을 가능성을 주장하는 등 이후 온라인상에서 확산된 일부 음모론의 초기 형태도 포함돼 있었던 것으로 확인됐다.
다만 미 법무부 감찰관 보고서에는 해당 게시글과 엡스타인 사망 경위 사이의 직접적인 연관성은 언급되지 않았다.
● 교도소 관리 부실은 확인…게시글 출처는 미궁
엡스타인은 당시 미성년자 성매매 혐의 재판을 앞두고 뉴욕 맨해튼 메트로폴리탄 교정시설(MCC)에 수감 중이었다. 이후 발표된 감찰 보고서는 사건 당시 교도소 내 감시 카메라 일부가 작동하지 않았고, 감시 인력이 제대로 근무하지 않는 등 관리 부실이 있었다고 지적했다.
그러나 사망 사실이 어떻게 외부에 사전 유출됐는지에 대해서는 끝내 확인되지 않았다.
미 법무부는 이번에 공개된 자료에서도 “확보된 기록만으로는 4Chan 게시 작성자를 특정할 수 없었다”고 밝혔다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
