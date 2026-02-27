“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

국힘 김재섭, 鄭성동구청장 의혹 제기
국민의힘 김재섭 의원은 27일 정원오 서울 성동구청장이 지역 쓰레기 처리업체들로부터 후원을 받고 이들과 대규모 수의계약을 체결했다는 의혹을 제기했다. 앞서 정 구청장은 6월 지방선거 서울시장 출마를 선언했다.
“3차례 선거때 개인 최대한도 후원금”
김 의원은 이날 자신의 페이스북에 “정원오 구청장은 2014년, 2018년, 2022년 구청장 선거 과정에서 성동구 소재 쓰레기 처리 업체 대표들로부터 반복적으로 개인 한도 최대치의 후원을 받아왔다”고 했다.
그러면서 “이후 공교롭게도 해당 업체들은 성동구 생활폐기물 처리 계약(2025~2027년)을 수의계약 방식으로 체결하며 총 357억 원대의 대규모 사업을 수주했다”고 덧붙였다.
그는 “소수의 특정 업체가 카르텔을 형성해 구청의 사업을 독점하는 전형적인 ‘짬짜미’ 구조”라며 “경쟁이 사라진 수의계약은 세금을 낭비하게 하며, 그 피해는 고스란히 주민의 몫으로 돌아간다”고 지적했다.
이어 “쓰레기 업자들이 대가성 돈을 건넸다면 뇌물죄에 해당할 수 있으며, 업무상 배임도 따져봐야 한다”며 “설령 법망을 교묘히 피해간다고 하더라도, 자신에게 고액을 후원한 업체와 수의계약을 맺은 정원오 구청장은 공직자로서 이미 함량 미달”이라고 비판했다.
김 의원은 “정 구청장 스스로 ‘리틀 이재명’이라 하더니, 이재명 대통령한테 못된 것만 배웠나”라며 “정 구청장의 슬로건이 무려 ‘세금이 아깝지 않은 서울’이라고 한다. ‘세금이 아까운 성동’을 만든 주범인 정 구청장이 무슨 수로 ‘세금이 아깝지 않은 서울’을 만들겠다는 것인가”라고 반문했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
