분기별 ‘원포인트 기획전’… 첫 주인공은 겸재 정선

서울 용산구 국립중앙박물관 내 새 단장을 마친 서화실 모습. 국가지정유산 보물 10건을 포함한 옛 글씨와 그림 70건이 전시됐다. 신원건 기자 laputa@donga.com

조선 시대 ‘산수화의 대가’ 겸재 정선(謙齋 鄭敾)은 36세에 금강산으로 향했다. 늦가을로 물든 금강산을 유람하며 힘 있는 바위산과 부드러운 흙산을 13점의 화폭에 담았다. 노년에 이르러서는 당대 문인들이 사랑한 개성의 명승, 박연폭포로 시선을 옮겼다. 둔중한 암벽 사이로 시원하게 쏟아지는 폭포는 짙은 먹과 흰빛으로 기록됐다.