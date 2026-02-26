간헐적 단식, 안 하는 것보다 낫지만… ‘결정적 차이’ 無[바디플랜]

분석 결과, 간헐적 단식은 전통적인 식이 조언과 비교했을 때 체중 감량의 효과 차이가 평균 0.33%P에 불과했다. 체중 80kg 기준 약 0.26kg만 더 감량했다는 의미다. 이는 임상적으로 의미 있는 수준으로 보기 어렵다.
아무런 개입도 하지 않은 그룹과 비교했을 때는, 간헐적 단식 그룹에서 평균 3.42%P 더 많은 체중 감소가 나타났다. 의학적으로는 최소 5% 이상의 체중 감량이 이뤄져야 혈압·혈당·지질 수치 개선 등 건강 증진 효과가 있는 것으로 본다. 연구진은 이 기준에 미치지 못한다는 점에서, 해당 차이 역시 임상적으로 의미 있는 것으로 보기 어렵다고 밝혔다.
이번 고찰의 책임 저자인 아르헨티나 부에노스아이레스의 이탈리아노 병원 대학교(Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires) 산하 코크란 협력 센터의 루이스 가레냐니(Luis Garegnani) 박사는 “간헐적 단식은 과체중이나 비만 성인의 체중 감량에 있어서 기존 식이 조언보다 더 효과적이라고 말할 근거가 부족하다”라고 말했다.
연구진은 간헐적 단식이 일부 사람에게는 실천할 수 있는 선택지가 될 수 있지만, 현재로서는 유행만큼의 과학적 뒷받침은 확인되지 않았다고 말했다.
또한 현재 연구들이 대부분 12개월 이내의 단기 효과에 초점을 맞추고 있다며, 향후 12개월 이상 장기 추적 연구를 통해 간헐적 단식의 장기 효과에 대한 근거를 강화할 필요가 있다고 지적했다.
