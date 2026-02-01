브런슨 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해”

최근 주한미군 전투기가 서해 상공을 비행하는 훈련을 해 미중 전투기가 대치하는 상황이 벌어진 것과 관련해 제이비어 브런슨 주한미군 사령관(사진)이 우리 군 당국에 사과했다는 보도에 대해 주한미군이 “우리는 대비 태세 유지를 두고 사과하지 않는다”는 입장을 냈다.
주한미군은 24일 오후 10시경 낸 입장문에서 “주한미군은 최고 수준의 대비 태세를 유지할 수 있도록 정기 훈련을 실시한다. 우리는 이를 두고 사과하지 않는다”고 밝혔다. 18∼19일 이어진 주한미군 F-16 전투기의 서해 상공 출격 훈련을 두고 안규백 국방부 장관과 브런슨 사령관의 통화 사실을 밝히면서도 사과는 부인한 것. 주한미군이 이례적으로 한밤 입장문을 내면서 불쾌감을 드러낸 것이란 해석이 나온다. 이날 오전 정빛나 국방부 대변인은 브런슨 사령관의 사과 여부에 대해 “일정 부분 해당 보도 내용이 사실인 것으로 안다”고 했다.
주한미군은 “정확하든 그렇지 않든 고위 지도자들의 비공개 논의를 선택적으로 공개하는 건 우리의 공동 안보 목표에 도움이 되지 않는다”고도 했다.
또 “브런슨 사령관은 합참의장과 통화하며 대비 태세에 영향을 미치는 사안들에 대해 자신의 전문적 평가를 공유했다”고도 밝혔다. 진영승 합참의장과의 통화에서 비행금지구역 복원 등 정부가 추진하고 있는 9·19 남북군사합의 복원에 우려를 전했다는 사실을 인정한 것으로 풀이된다.
