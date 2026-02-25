“전교 1등이었지만 맞기만 했다”…궤도, 학폭 피해 고백

크게보기 유튜브 @알딸딸한참견 갈무리

과학 유튜버 궤도가 학창 시절 학교폭력 피해를 당했다고 고백했다. 전교 1등을 놓치지 않던 모범생이었지만, 당시 교실 안에서는 괴롭힘을 겪었다고 털어놨다.