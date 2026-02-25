조세호, 조폭 지인 언급…“지금도 가끔 식사하는 사이일 뿐”

방송인 조세호가 조폭 연루설에 대해 직접 입장을 밝혔다.
조세호는 22일 공개된 넷플릭스 예능 ‘도라이버4’에 출연해 논란이 된 인물과의 관계를 구체적으로 전했다.
이날 조세호는 해당 인물과 과거 지방 행사 및 결혼식 사회를 보며 인연을 맺었다고 설명했다.
그는 “지금도 서로 안부를 묻고 가끔 만나 식사하는 사이일 뿐 그 이상도 이하도 아니다”라고 선을 그었다. 특히 금품 수수나 사업적 연루 의혹에 대해 “돈을 받은 적도 없고 사업적으로 엮인 사실도 전혀 없다”고 강조했다.
앞서 조세호는 조폭 지인과 친분을 유지하며 고가의 선물을 받았다는 의혹에 휩싸였고, 결국 KBS2 ‘1박2일’과 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 하차했다. ‘도라이버4’ 출연에 대해서는 “기존에 정해진 일정을 소화한 것일 뿐 복귀를 뜻하는 것은 아니다”라고 밝혔다. 조세호는 앞으로 주변 관계에 더욱 주의하겠다는 뜻을 전했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
