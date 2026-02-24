일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

이원희 씨. 한국장기조직기증원

이 씨는 지난해 10월 20일 업무 중 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

이 씨는 충남 천안시에서 3남 2녀 중 셋째로 태어났다. 성실하고 밝은 성격으로, 가족과 주변 사람에게 즐거움을 줬다. 아내에게 꽃을 선물하는 자상한 남편이었다.



이 씨는 식품영양학과를 졸업하고 건축자재 관련 회사를 20년 넘게 운영했다. 매일 새벽기도를 나가는 독실한 교회 장로였다. 드럼, 색소폰, 탁구 등의 취미 활동을 즐겼다.

이 씨의 딸 나은 씨는 "아빠, 우리에게 해준 모든 것이 정말 고맙고, 사랑한다는 말 자주 못한 것이 너무 미안해. 우리 잘 지내고 있을 테니, 하늘나라에서 잘 지내고 우리 꼭 다시 만나자"라고 마지막 인사를 전했다.

이삼열 원장은 "생명나눔을 실천한 기증자 이원희 님과 유가족의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다"며 "다른 이를 돕기 위해 힘쓰신 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다"라고 말했다.



한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “생명나눔을 실천한 기증자 이원희 님과 유가족의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “다른 이를 돕기 위해 힘쓰신 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다”라고 말했다.

한국장기조직기증원은 지난해 11월 7일 원광대병원에서 이원희 씨(66)가 양측 신장을 기증하고 눈을 감았다고 24일 밝혔다.이 씨는 생전 기증희망등록을 신청했다. 가족에게 삶의 마지막 순간 다른 생명을 살리는 장기기증을 하고 싶다는 뜻을 전했다.