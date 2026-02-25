오영훈 제주지사 “선출직 하위 20% 통보받아…이의신청 할것”

  • 입력 2026년 2월 25일 09시 43분

오영훈 제주지사가 4일 도청 소통회의실에서 출입기자 간담회를 진행하고 있다. 제주도 제공
더불어민주당 소속인 오영훈 제주도지사가 6·3 지방선거 제주지사 출마를 위한 당내 경선 평가에서 “선출직 하위 20% 통보를 받았다”며 “즉시 정해진 절차에 따라 당에 이의 신청을 하겠다”고 밝혔다.

오 지사는 25일 오전 제주도청에서 기자회견을 열고 “어제(24일) 더불어민주당 공천관리위원회 면접을 마치고 돌아왔다”며 “그동안 공직자 여러분과 함께 피땀 흘려 노력한 결과를 이와 같이 평가한 점을 납득할 수 없다”고 했다.

오 지사는 “이의신청을 하게 되면 공천관리위원회의 심사와 최고위원회의 의결을 거치게 될 예정”이라며 “당원과 당규에 정해진 원칙과 절차를 존중하며 경선에 임할 생각”이라고 했다.

그러면서 “할 말이 많지만 당에 돌을 던지고 싶지 않다”며 “억측으로 당에 대한 신뢰를 저해할 수 있기 때문에 여기까지만 말씀드리고 차차 입장을 밝히겠다”고 했다.

오 지사는 탈당 가능성에 대해 “어떤 결과가 나오든 탈당할 일은 없을 것”이라고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
