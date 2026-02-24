주호영 “TK통합 반대 누구냐” vs 송언석 “그만두겠다” 충돌

충남·대전-대구·경북 행정통합특별법 본회의 처리 보류
국힘 “선거용 졸속 추진 여당 탓”…정작 의총선 집안싸움
충남·대전과 대구·경북 행정통합특별법의 국회 본회의 처리가 보류됐다. 국민의힘 주도로 시도의회에서 통합 반대 목소리가 나오자 충남·대전뿐 아니라 여야가 합의했던 대구·경북 통합법까지 본회의 상정이 무산된 것이다.
국회 법제사법위원회는 이날 전체회의를 열고 더불어민주당 주도로 광주·전남 통합법을 처리했지만 충남·대전과 대구·경북 통합법 처리는 보류했다. 민주당 소속 추미애 법사위원장은 “충남·대전은 시민 찬성 여론이 높지 않고 (대구·경북도) 대구시의회가 (23일) 통합 추진을 말아 달라는 성명을 발표했다”고 설명했다. 국민의힘의 반대로 충남·대전과 대구·경북 통합법을 처리하지 못했다는 것이다.
이재명 대통령도 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 “야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장”이라고 밝혔다.
이에 대해 국민의힘 송언석 원내대표는 SNS에 “선거용 졸속으로 통합법 논의를 급하게 이어온 것은 민주당”이라며 통합법 처리 보류의 책임을 민주당에 돌렸다.
하지만 이날 국민의힘 의원총회에서 대구시장 출마를 선언한 주호영 의원은 “당 지도부 중 누가 (대구·경북 통합법에) 반대했는지 밝혀 달라”며 “그 책임은 엄중할 것”이라고 반발했다. 경북 김천이 지역구인 송 원내대표는 원내대표직 퇴진까지 거론하며 언성을 높이는 등 통합법 보류 책임을 두고 충돌했다.
의총 직후 국민의힘 대구 지역 의원들은 성명을 내고 “당 지도부가 대구‧경북 통합법을 국회 처리 최우선 과제로 분명히 해야 한다”고 요구했다.
댓글 0