‘복싱 전설’ 파퀴아오-메이웨더, 11년 만에 다시 붙는다

‘복싱 레전드’ 매니 파퀴아오(48·필리핀)와 플로이드 메이웨더(49·미국)의 ‘세기의 대결’이 다시 열린다.
BBC와 ESPN 등은 “파퀴아오와 메이웨더가 9월 19일 미국 네바다주 라스베이거스 스피어*Sphere)에서 재대결하기로 했다”고 24일 전했다. 이 매치는 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.
프로 통산 50전 50승(27KO)의 무패 복서 메이웨더와 6체급을 제패한 필리핀의 복싱 영웅 파퀴아오는 2015년 5월 한 차례 맞붙은 적이 있다. 복싱 역사상 가장 많은 돈이 걸린 경기로 기록된 이 대결에서 메이웨더가 파키아오를 만장일치 판정승으로 꺾었다. 당시 입장권 판매 수익만 7220만 달러(약 1043억 원)를 기록하는 등 총 4억1000만 달러(약 5924억 원)의 수익을 올렸다.
잠시 링을 떠났던 두 사람은 최근 나란히 현역에 복귀하면서 11년만에 ‘리턴매치’가 성사됐다. 2017년 종합 격투기 선수 코너 맥그리거(38·아일랜드)와 대결 이후 은퇴했던 메이웨더는 최근 4번째 은퇴를 번복하고 현역 복귀를 선언했다. 그리고 프로 복귀 첫 상대로 파키아오를 선택했다.
파키아오 역시 정치에 집중하겠다며 2021년 은퇴했다가 작년 7월 WBC 웰터급 챔피언 마리오 바리오스와의 경기를 통해 링에 복귀했다. 당시 경기는 무승부로 끝났다.
대결까지 아직 긴 시간이 남아 있지만 두 선수는 벌써부터 신경전을 벌이고 있다. 메이웨더는 “나는 이미 파퀴아오와 한 번 싸워 이겼다. 이번에도 같은 결과가 나올 것”이라고 말했다. 파퀴아오는 “오랫동안 메이웨더와 재대결을 원했다. 첫번째 대결 당시 어깨 부상으로 100% 컨디션이 아니었다”라며 “메이웨더는 프로 첫 번째 패배를 안고 살아갈 것이다. 그에게 누가 패배를 안겼는지 항상 기억하게 될 것”이라고 말했다.
