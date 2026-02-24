마약왕 사살에 멕시코 대혼란…조직원 난동에 최소 62명 사망

멕시코 최대 마약범죄 조직 ‘할리스코 신세대 카르텔(CJNG)’의 수장 네메시오 오세게라 세르반테스(60·일명 엘 멘초)가 사살된 후 멕시코 전역에서 소요 사태가 벌어지며 이틀째 혼란이 이어지고 있다.
23일 스페인 일간 엘파이스에 따르면 오세게라 사살 뒤 CJNG 조직원들이 벌인 폭력 사태로 최소 62명이 사망했다. 전날 멕시코 서부 할리스코주 타팔파에서 오세게라가 멕시코군에 사살되자, CJNG 조직원들은 멕시코 전역에서 방화와 도로 봉쇄 등으로 맞섰다. 휴양지 푸에르토 바야르타에 있는 교도소에선 수감자 23명이 탈옥했다.
멕시코 정부에 따르면 CJNG의 근거지인 할리스코주 일대에서 27건, 인근 미초아칸주에서 13건의 무력 충돌이 벌어졌다. 그 결과 국가방위대 25명, 검찰 직원 1명, 교도관 1명, 민간인 1명, 카르텔 조직원 34명이 숨졌다. 올 6월 열리는 북중미 월드컵을 앞두고 치안 불안을 둘러싼 멕시코 당국의 고민도 커질 전망이다. 이날 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “멕시코는 카르텔과 마약에 대한 노력을 강화해야 한다”고 강조했다.
한편, 오세게라는 멕시코 당국이 그의 애인 동선을 추적하는 과정에서 은신처가 드러났다. 리카르도 트레비야 멕시코 국방장관은 이날 브리핑에서 “오세게라의 애인이 20일 산악 휴양지 타팔파로 향하자 추적했다”며 “오세게라도 타팔파에 있다는 사실을 확인한 후 22일 작전을 실행했다”고 했다. 뉴욕타임스(NYT)는 미 중앙정보국(CIA)이 오세게라 급습에 중요한 정보를 제공했다고 23일 전했다.
