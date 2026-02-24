경찰 조사 중 알약 삼키고 쓰러진 피의자…자리 비운 경찰 2명 ‘경고’

전북경찰청 전경 2025.7.30 뉴스1

경찰 조사를 받던 중 알약을 과다 복용해 병원으로 옮겨진 피의자를 조사했던 수사관 2명이 ‘경고’ 처분을 받았다. 피의자는 물을 달라는 자신의 요청으로 수사관이 자리를 비우자 소지하던 알약을 다량 삼킨 것으로 조사됐다.