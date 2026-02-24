심장마비라더니, 숨진 병사 유골에 ‘숟가락’…‘가혹행위 의혹’ 태국 발칵

태국에서 복무 중 사망한 22세 병사의 유골에서 스테인리스 숟가락이 발견돼 가혹행위 의혹이 확산하고 있다. 당초 사인을 심장마비로 발표했던 군 당국은 의혹이 나오자 전면 재조사에 착수했다.
23일(현지시간) 더 타이거 등 현지 매체에 따르면, 육군 소속 페차랏 일병의 화장 후 재 속에서 숟가락이 발견됐다.
페차랏 일병은 지난해 11월 군기 교육 중 사망했다. 당시 군은 학대 흔적 없는 자연사로 통보했으나, 유족은 발견된 숟가락을 근거로 의혹을 제기했다.
시신을 화장한 장의사는 “화장 전 입안에 딱딱한 물체가 느껴졌고, 화장 후 숟가락을 직접 수거했다”고 증언했다.
사건은 정치인 니차난 왕카핫의 폭로로 공론화됐다. 니차난은 “페차랏 일병이 상급 병사 3명에게 집단 구타를 당했다는 진술을 확보했다”고 밝혔다. 상급 병사들이 보초 근무 문제로 부당하게 금품을 갈취하려 했으나, 페차랏 일병이 거부하자 보복성 집단 구타가 시작됐다는 설명이다.
논란이 커지자 나타폰 나르크파닛 국방부 장관은 전면 조사를 지시하고 엄중 처벌을 약속했다. 유족 측은 진상 규명과 미뤄진 보상금 지급을 강력히 요구했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
