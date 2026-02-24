지드래곤, 악플러 100명 ‘명예훼손 혐의’ 고소…“일부 검찰 송치”

24일 소속사 갤럭시코퍼레이션은 공식 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 “당사 소속 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 및 인격권 침해 행위 등 악성 게시물에 관해 법무법인 율촌과 협력해 강력한 법적 대응을 지속하고 있다”고 전했다.
소속사는 팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 수집한 증거자료를 토대로 100여명이 넘는 악성 게시물 작성자들을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 대규모 고소를 진행했다.
소속사는 “현재 일부 피의자에 대해서는 혐의를 인정한 상태로 피고소인 조사가 완료돼 검찰에 송치됐으며 처분 결과를 기다리고 있다”며 “혐의를 부인하는 피의자에 대해서도 경찰 단계에서 적극적인 수사가 이어지고 있다”고 설명했다.
그러면서 “각종 SNS 및 온라인 플랫폼에 게시된 악성 게시물에 대한 증거를 지속적으로 확보하고 있다”며 “앞으로도 아티스트의 권익 보호를 위해 민·형사상 조치를 순차적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
아울러 소속사는 팬들에게 “악성 게시물을 발견하실 경우 해당 게시물의 모든 항목(URL, 작성일자, 게시자 아이디 또는 닉네임, 침해 내용, 캡처 일자 등)이 명확히 확인될 수 있도록 정리한 단일 PDF파일을 제보 메일로 보내달라”고 요청했다.
한편 지드래곤은 최근 서울을 시작으로 일본과 태국까지 아시아 3개 도시에서 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마무리했다. 오는 4월에는 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 메인 스테이지에 오른다. 이는 빅뱅 데뷔 20주년을 기념하는 화려한 ‘성인식’의 서막이 될 것으로 보여 글로벌 음악 팬들의 이목이 쏠린다.
