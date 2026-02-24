도서관 책에 줄 그은 김지호…“조심성 없었다” 사과

배우 김지호가 공공 도서관에서 빌린 책에 밑줄을 그은 모습을 찍어 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다가 지적이 잇따르자 사과했다.
김지호는 23일 자신의 인스타그램에 “저의 조심성 없는 행동으로 불편하셨을 분들에게 죄송하다는 말씀을 드린다”고 올렸다. 그는 “공공도서관에서 빌려온 책에 마지막에 기억하고 싶어 습관적으로 제 책에 밑줄을 긋던 습관이 나와버렸다”고 해명했다.
앞서 김지호는 18일 인스타그램 스토리에 독서 인증 글을 올리며 책 내용 일부를 찍어 올렸다. 이때 책에 볼펜으로 밑줄 친 모습이 포착된 것. 일부 누리꾼은 이를 두고 “자기 책도 아닌데 밑줄을 긋다니” “설마 밑줄을 치면서 책을 읽었느냐” 등 비판했다.
논란이 거세지자 김지호는 “누군가 지적했을 때 ‘앗, 잘못했다’ 했다”며 “도서관에 새 책을 사서 제공하거나 비용을 드리거나, 죄송함을 말씀드리고 교체하겠다. 때로 이런 부주의한 행동을 하게 된다. 따끔하게 알아듣고 앞으로는 행동을 조심하겠다”고 했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
