‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

미국 메이저리그사커(MLS) LA FC 소속인 손흥민 선수가 미국 현지에서 제네시스 GV80 쿠페를 직접 운전하는 모습이 포착돼 화제다. 해당 영상의 조회수는 이틀 만에 인스타그램에서 67만 회를 넘어섰다.
23일 인스타그램 등에 따르면 손흥민은 전날 로스앤젤레스(LA) 현지에서 GV80 쿠페를 직접 운전하며 모습을 드러냈다. 기다리던 팬들을 확인하자 창문을 내리고 손을 흔들며 인사하는 모습 등이 영상에 담겼다.
글로벌 스포츠 매체 ‘서프라이즈 스포츠’는 지난해 11월 “손흥민은 토트넘에서 보낸 전설적인 선수 생활을 통해 5770만 파운드(약 1112억 원)를 축적했다”고 보도했다. 현재 연봉은 약 160억 원에 달하는 것으로 알려졌다.
1000억 원대의 자산가이기도 한 그가 GV80을 운전하는 모습에 온라인에서는 “우리흥 국산품 애용하고 국위선양이다”, “부자인데 국산차를 타다니 대단하다” 등의 반응이 나오고 있다.
손흥민이 미국에서 GV80 쿠페를 타는 모습이 목격된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 11월에도 한 온라인 커뮤니티에는 그가 로스앤젤레스 도심 한 구장에서 훈련을 마친 뒤 같은 모델의 차량에서 내리는 모습이 포착됐다.
박성진 기자 psjin@donga.com
