노년기 뼈 건강 지키려면…“운동 후 ‘이것’ 한 잔이 제일 좋아”

운동 후 우유를 마시는 습관이 노년층의 골 건강과 신체 기능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 근력 운동과 함께 우유를 섭취했을 때 두유를 마신 경우보다 근육 기능 개선 효과가 더 컸다는 분석이다.
22일(현지시간) 영국 데일리메일 보도에 따르며녀 최근 국제 학술지 영양·건강·노화 저널(Journal of Nutrition, Health and Aging)에 게재된 중국 연구진의 논문에 따르면, 60세 이상 건강한 성인 82명을 대상으로 8주간 주 3회 근력 및 균형 운동 프로그램을 실시한 결과, 운동 직후 우유를 섭취한 경우 근력과 이동 능력 지표에서 개선 폭이 더 큰 것으로 나타났다.
참가자들은 ▲운동만 실시한 그룹 ▲운동과 영양 교육을 병행한 그룹 ▲운동·영양 교육 후 우유를 섭취한 그룹 ▲운동·영양 교육 후 두유를 섭취한 그룹 등 네 그룹으로 나뉘었다.
우유를 섭취한 그룹은 운동 후 30분에서 1시간 사이 저지방 우유 240㎖를 마셨고, 두유를 섭취한 그룹은 단백질 섭취량을 맞추기 위해 비슷한 수준(약 7~8g)의 단백질을 제공하는 양을 섭취했다.
8주 후 모든 그룹에서 보행 속도가 유의미하게 개선됐다. 규칙적인 운동이 이동 능력과 신체 수행 능력을 높이는 데 효과적이라는 점을 다시 한번 확인한 셈이다.
특히 식단을 바꾸지 않고 운동만 한 그룹도 악력과 의자에서 일어나기 능력(앉았다 일어서기 동작)에서 뚜렷한 향상을 보였다. 연구진은 이를 신경근 기능과 하지 근력 강화의 지표로 해석했다.
가장 큰 개선 효과는 운동 후 우유를 섭취한 그룹에서 나타났다. 이들은 악력뿐 아니라 6m 보행 속도와 의자에서 5회 반복해 일어났다 앉는 시간에서도 가장 뚜렷한 향상을 보였다.
연구진은 “근력 운동과 함께 우유를 보충하는 것이 두유를 보충하는 것보다 근육 기능 향상에 더 유익할 수 있다”고 밝혔다.
단백질은 칼슘 흡수를 촉진해 뼈 강도를 유지하는 데 중요한 영양소다. 고령 인구가 증가하면서 골감소증과 골다공증은 중요한 보건 문제로 떠오르고 있다. 골다공증은 뼈를 약하게 만들어 낙상 시 골절 위험을 높이며, 초기에는 자각 증상이 거의 없어 관리가 중요하다.
다만 연구진은 이번 연구가 8주라는 비교적 짧은 기간 동안 진행됐다는 점 등 한계가 있다고 덧붙였다. 장기적인 골밀도 변화까지 확인하려면 추가 연구가 필요하다는 설명이다.
연구진은 “노년층이 근력 운동과 함께 운동 직후 단백질이 풍부한 자연식품, 특히 우유를 섭취하는 것이 뼈 건강과 신체 기능을 개선하는 데 도움이 될 수 있다”고 강조했다.
