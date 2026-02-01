‘뇌에 칩이식’ 성공한 中… 머스크 ‘뉴럴링크’ 맹추격

中 ‘뇌 과학 스타트업’ 파격적 지원
후발주자 딛고 ‘이식’ 건수 美 추월
“연구단계 넘어 대량 생산단계 진입”
美-中, BCI 생태계 선점경쟁 가속
학계선 “中, 뇌기술 무기화” 우려도
중국이 전기차, 인공지능(AI)뿐만 아니라 ‘뇌 과학’ 분야에서도 미국을 빠르게 추격하고 있다. 중국 정부가 2030년 세계 선두를 목표로 뇌의 신호를 분석해 생각을 읽어내는 ‘뇌 컴퓨터 인터페이스(BCI)’ 기업들에 파격적인 자금과 제도 지원에 나선 것. 미국과 중국 정부 모두 BCI 기술을 국가 안보를 좌우할 신흥 기술로 보고 있는 만큼, 관련 생태계를 선점하기 위한 치열한 경쟁이 이어질 것으로 관측된다.
● 후발 주자인 中, 美 뉴럴링크 맹추격
BCI 기술은 뇌의 전기적 신호를 디지털 신호로 바꿔 컴퓨터와 연결하는 기술이다. 생각만으로 외부 기기들을 제어할 수 있게끔 하는 것으로, 마치 과거 공상과학영화(SF)에 등장하는 ‘텔레파시’ 기술을 떠올리게 한다.
지금까지 이 분야의 선두 주자는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 뉴럴링크였다. 뉴럴링크는 21명의 사지마비 환자의 뇌에 ‘텔라파시’ 칩을 이식해 이들이 컴퓨터로 글이나 게임 등을 할 수 있게 만들어주는 등 ‘뇌 임플란트’ 기술을 선보여 왔다. 최근에는 시각 장애인의 뇌 시각 피질에 전극을 연결해 뇌가 시각을 지각할 수 있도록 하는 제품인 ‘블라인드 사이트’ 출시 계획도 밝혔다.
하지만 최근 중국의 BCI 기업들이 정부의 지원을 등에 업고 빠르게 뉴럴링크를 추격하고 있다. 23일 뇌공학 업계에 따르면 최근 중국의 BCI 기업 뉴로엑세스가 사지마비 환자의 뇌에 칩을 이식해 5일 만에 생각만으로 컴퓨터 커서를 제어하도록 하는 데 성공했다.
뉴로엑세스의 기술은 수술을 통해 뇌에 전극을 연결해 신호를 얻는 침습적 방식이라는 점에서는 뉴럴링크와 동일하나 좀 더 넓은 뇌 부위에서 신호를 읽어 온다는 점에서 차이를 보인다. 이 회사는 후발 주자지만 이미 54건의 이식 수술을 마친 상태다. 미국의 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치는 “(중국 정부의) 정책 지원 강화, 임상시험 확대, 투자자들의 관심 증가”로 중국의 BCI 기업들이 빠르게 연구 단계를 넘어 대량생산 단계로 나아가고 있다고 분석했다.
● 뇌 기술 무기화 우려도
실제 중국 정부는 지난해 8월 BCI 산업 발전 가속화를 위한 국가 로드맵을 발표했다. 2027년까지 핵심 BCI 기술 개발, 2030년까지 공통 산업 표준을 마련하겠다는 구상이다. 지난해 12월에는 BCI 기업을 지원하기 위한 뇌과학 산업 펀드를 116억 위안(약 2조4000억 원) 규모로 조성한다고 발표했다.
중국이 정부 차원에서 BCI 산업 육성을 지원하고 나서는 것은 향후 BCI가 핵심 안보 기술로 자리 잡을 가능성이 크기 때문으로 풀이된다. 현재는 BCI 기술이 사지마비 환자들을 대상으로 한 치료 목적으로 활용되고 있지만, 앞으로 인간 지능을 강화하는 목적으로 활용될 가능성이 클 것으로 점쳐진다.
뉴럴링크 공동 창업자인 서동진 박사는 지난해 9월 한국에서 열린 강연에서 “향후 3∼4년 내 건강한 일반인도 뇌 인터페이스 이식을 선택하는 전환점이 올 것”이라고 전망하기도 했다. 머스크 CEO 역시 AI가 인간보다 똑똑해지는 시대를 대비하기 위해 BCI 기술을 이용해 지능이 증강된 ‘초인류’로의 진화가 필요하다는 뜻을 내비친 바 있다.
학계에서는 중국이 BCI 기술을 무기화할 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. 생각만으로 드론이나 무인차를 제어하는 식이다. 마거릿 코살 미국 조지아공대 교수는 논문에서 “중국은 미국보다 시작은 늦었지만 (BCI 기술의) 군사적 배치가 더 빠를 수 있다”는 의견을 밝혔다.
댓글 0