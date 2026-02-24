본문으로 바로가기
사회
"성관계 몰래 촬영"…20대 순경, 전 여친 고소로 입건
2026-02-24 09:00
2026년 2월 24일 09시 00분
2026-02-24 08:35
2026년 2월 24일 08시 35분
전 여자친구와의 성관계 장면을 동의 없이 촬영하고 보관한 혐의로 20대 순경이 경찰에 입건됐다.
충북 충주경찰서는 성폭력처벌법 위반 혐의로 A 순경을 불구속 입건해 조사 중이라고 23일 밝혔다.
A 순경은 중앙경찰학교 교육생 신분이던 지난해 12월, 서울과 부산의 숙박업소에서 당시 교제 중이던 여자친구 B 씨와의 성관계 장면을 휴대전화로 몰래 촬영한 혐의를 받는다.
B 씨의 고소로 경찰 조사를 받게 된 A 순경은 “상호 합의하에 촬영했다”는 취지로 주장하며 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.
A 순경은 이날 정식으로 임관했으며, 오는 5월 졸업을 앞두고 있다.
경찰 관계자는 “상호 주장이 엇갈리고 있다”며 “조만간 A 순경을 소환해 정확한 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
1
美, 이란 정밀 타격후 대규모 공격 검토… 韓대사관 ‘교민 철수령’
2
남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다
3
與 “국힘 반대로 충남-대전 통합 무산 위기”… 지방선거 변수 떠올라
4
‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발
5
서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다
6
“재명이네 마을은 TK에 있나”…정청래 강퇴에 與지지층 분열
7
이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”
8
‘관세 위법’ 후폭풍… 美 핵잠 협상단 방한 미뤄
9
美 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”…韓 “미국과 우호적인 협의 이어나갈 것”
10
심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’
1
‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명
2
[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까
3
경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태
4
장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”
5
조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”
6
與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도
7
이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”
8
李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”
9
전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발
10
‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어
