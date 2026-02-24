본문으로 바로가기
사회
김태희 한남더힐 7년 만에 시세차익 85억 원…세금은?
동아일보
입력
2026-02-24 17:55
2026년 2월 24일 17시 55분
김형민 기자
배우 김태희 ⓒ뉴시스
배우 김태희가 서울 한남동에 위치한 초고가 주택인 한남더힐을 127억 원에 매각한 것으로 알려졌다.
24일 부동산 업계에 따르면 김태희는 지난해 11월 서울 용산구 한남동에 위치한 전용면적 233㎡ 규모의 한남더힐 1채를 약 127억7000만 원에 매도했다. 매수인은 구자관 삼구아이앤씨 대표다.
김태희는 해당 주택을 2018년 약 42억3000만 원에 샀다. 당시 전액 현금으로 매수해 화제가 되기도 했다. 결과적으로 집을 산 지 7년 만에 85억 원의 시세차익을 거뒀다.
김태희가 내야 하는 양도소득세는 약 30억 원에서 40억 원 사이가 될 것으로 전망된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
