美 유명 앵커, 실종된 모친 찾는데 14억 보상금 내걸어

미국 유명 앵커가 실종된 어머니를 찾기 위해 100만 달러(약 14억4000만원)의 현상금을 내걸었다.
미국 NBC ‘투데이’ 앵커인 서배너 거스리는 24일(현지시간) 자신의 인스타그램에 4분 가량 길이의 영상을 올려 “애리조나 투손 자택에서 납치된 것으로 추정되는 어머니를 그리워하고 있다”며 이같이 밝혔다.
거스리는 “어머니가 이미 세상을 떠났을 수도 있지만, 여전히 기적을 믿고 있다. 사랑하는 어머니를 집으로 돌려보낼 수 있도록 도와 달라”고 호소했다.
그가 제시한 보상금 100만 달러는 낸시의 위치를 찾는 데 결정적 정보를 제공한 사람에게 지급된다. 현재 FBI가 내건 보상금 10만 달러와는 별도다. 두 보상금 모두 청구자가 여럿일 경우 분할 지급된다.
서배너의 모친 낸시 거스리(84)는 지난달 31일 애리조나 주 투손 인근 자택에서 마지막으로 목격된 후 자취를 감췄다. 다음 날 정기적으로 나타나던 교회 예배에 참석하지 않자 실종 신고가 접수됐다.
특히 실종 직전 밤 현관 초인종 카메라에 복면을 쓴 남성이 접근하는 장면이 포착되면서 납치 등 강제 범죄에 휘말렸을 가능성이 높은 상황이다.
미국 내에서 해당 사건에 대한 관심이 높은 가운데 현지 경찰은 수사에 힘을 쏟고 있지만 3주 이상이 지난 현재까지도 낸시의 소재가 확인되지 않고 있다.
현관 카메라 용의자가 착용한 것과 유사한 장갑에서 확보된 DNA 역시 FBI 데이터베이스와 일치하는 인물이 없었다.
앞서 17일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 언론과의 전화 인터뷰에서 “낸시 거스리가 살해될 경우 법무부를 통해 납치범들에게 가장 엄중한 처벌을 요구하도록 지시할 것”이라고 했다.
해당 조치가 사형을 의미하느냐는 질문에 트럼프 대통령은 그렇다고 답했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
