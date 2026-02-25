윤영기 감독, 미국 애니 어워즈 장편 영화 부문 스토리보드상 수상

드림웍스 애니메이션의 윤영기 감독이 미국 애니 어워즈에서 한국인 최초로 장편 영화 부문 스토리보드상을 수상했다.
21일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 제53회 애니 어워즈에서 윤 감독은 드림웍스의 ‘배드 가이즈 2’를 통해 장편 영화 부문 최우수 스토리보드상 수상자로 호명됐다. 이번 수상은 한국인 아티스트가 해당 부문에서 거둔 사상 첫 번째 수상이다.
윤 감독은 ‘배드 가이즈 2’의 리드미컬하고 재치 넘치는 액션 시퀀스와 캐릭터 간의 긴장감 넘치는 구도를 설계했다는 평가를 받았다. 윤 감독은 드림웍스에서 ‘쿵푸팬더 4’, ‘키포와 신기한 동물들’ 등 세계적인 흥행작들에 참여해왔다.
한편 이번 애니 어워즈에서는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 10개 부문의 상을 거머쥐었다. 애니상은 ‘애니메이션계의 아카데미상’으로 불리며 현직 업계 전문가들의 투표로 수상작을 결정하는 권위있는 시상식이다. 특히 이 시상식의 최우수 작품상은 오스카 장편 애니메이션상의 지표 역할을 하는 것으로 알려져 있어, 다음 달 열릴 아카데미상 결과에도 관심이 집중되고 있다.
댓글 0