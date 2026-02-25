다림질하다 태운 셔츠?…164만원짜리 명품으로 출시

프랑스 패션 브랜드 베트멍(Vetements)이 다림질 하다가 옷을 태웠을 때 남은 자국을 디자인으로 활용해 눈길을 끌고 있다. 가사 실수를 창의적인 그래픽으로 승화한 이 제품은 고가임에도 일부 매장에서 품절되는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.
19일(현지시간) 마더십 등 외신에 따르면, 베트멍은 최근 ‘화이트 아이러닝 번 그래픽 셔츠’를 선보였다. 100% 면 소재의 흰색 오버사이즈 셔츠다.
셔츠의 가슴 주머니 부위에는 다리미 열로 인해 눌어붙은 듯한 자국이 디자인 요소로 들어갔다. 가격은 1139달러(약 164만 원)다.
고가의 가격 책정에도 불구하고 로스앤젤레스의 패션 편집숍 에이치로렌조 등 일부 리테일러에선 이미 품절된 상태다.
패션 업계는 이번 신제품을 ‘디스트레스트 패션’ 트렌드의 일환으로 분석하고 있다. 이는 의도적으로 제품을 낡거나 훼손된 것처럼 보이게 만드는 기법이다.
베트멍은 과거에도 택배 회사 로고나 평범한 사물을 패션 아이템으로 재해석해 화제를 모은 바 있다. 이번 신제품 역시 일상의 실수를 패션으로 바꾼 시도라는 점에서 마니아층의 관심을 받고 있다.
