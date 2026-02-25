“흑인은 유인원이 아니다” 트럼프 면전서 팻말 든 의원 퇴장당해

  입력 2026년 2월 25일 12시 40분

텍사스주 민주당 소속 앨 그린 하원의원이 24일(현지 시간) 워싱턴 국회의사당 하원 본회의장 상·하원 합동회의에서 집권 2기 첫 국정연설(State of the Union)을 하기 위해 연단으로 향하는 도널드 트럼프 대통령을 향해 “흑인은 원숭이가 아냐”라고 쓰인 손팻말을 들고 있다. 트럼프 대통령은 지난 6일 자신의 SNS에 버락 오바마 전 대통령 부부를 ‘원숭이’에 비유한 영상을 올려 인종차별 논란을 일으킨 바 있다. 2026.02.25. 워싱턴=AP 뉴시스
미국 민주당 소속 하원의원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기 첫 국정연설장에서 항의 팻말을 들고 시위를 하다 퇴장 당했다.

민주당 소속 앨 그린 하원의원(텍사스주)은 24일(현지 시간) 트럼프 대통령이 워싱턴 국회의사당 하원 본회의장에 입장하는 순간 “흑인은 유인원이 아니다(Black people aren‘t apes)”라고 적힌 팻말을 트럼프 대통령 눈앞에 펼쳐 들며 항의했다. 그린 의원 역시 흑인이다.

이 항의는 앞서 트럼프 대통령이 지난 5일 트루스소셜에 버락 오바마 전 대통령 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 약 1분짜리 영상을 게시한 것에 대한 것이다.

미국 전역에서 인종차별적 게시물이라는 비판이 속출하자 트럼프 대통령은 다음 날 해당 영상을 삭제했다. 그러나 해당 게시물은 백악관 직원이 실수로 올린 것이고 자신은 영상의 앞부분만 봤다고 변명하며 사과를 거부했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지 시간) 워싱턴 국회의사당 하원 본회의장 상·하원 합동회의에서 집권 2기 첫 국정연설을 하는 동안 “흑인은 원숭이가 아냐”라고 쓰인 손팻말을 든 텍사스주 민주당 소속 앨 그린 하원의원이 퇴장 조처되고 있다. 트럼프 대통령은 지난 6일 자신의 SNS에 버락 오바마 전 대통령 부부를 ‘원숭이’에 비유한 영상을 올려 인종차별 논란을 일으킨 바 있다. 2026.02.25 AP 뉴시스
그린 의원은 “나는 대통령이 이 상황을 직접 보길 바랐다”며 “대통령이 한 행동은 인종차별”이라고 CNN에 말했다. 이어 “인종차별은 더 이상 용납할 수없다”며 “대통령은 사과했어야 했다”고 비판했다.
