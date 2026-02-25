“흑인은 유인원이 아니다” 트럼프 면전서 팻말 든 의원 퇴장당해

미국 민주당 소속 하원의원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기 첫 국정연설장에서 항의 팻말을 들고 시위를 하다 퇴장 당했다.
민주당 소속 앨 그린 하원의원(텍사스주)은 24일(현지 시간) 트럼프 대통령이 워싱턴 국회의사당 하원 본회의장에 입장하는 순간 “흑인은 유인원이 아니다(Black people aren‘t apes)”라고 적힌 팻말을 트럼프 대통령 눈앞에 펼쳐 들며 항의했다. 그린 의원 역시 흑인이다.
이 항의는 앞서 트럼프 대통령이 지난 5일 트루스소셜에 버락 오바마 전 대통령 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 약 1분짜리 영상을 게시한 것에 대한 것이다.
미국 전역에서 인종차별적 게시물이라는 비판이 속출하자 트럼프 대통령은 다음 날 해당 영상을 삭제했다. 그러나 해당 게시물은 백악관 직원이 실수로 올린 것이고 자신은 영상의 앞부분만 봤다고 변명하며 사과를 거부했다.
그린 의원은 “나는 대통령이 이 상황을 직접 보길 바랐다”며 “대통령이 한 행동은 인종차별”이라고 CNN에 말했다. 이어 “인종차별은 더 이상 용납할 수없다”며 “대통령은 사과했어야 했다”고 비판했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
