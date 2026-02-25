이정효 감독 “못하면 죽어야지…가장 큰 라이벌은 팬들의 기대”

프로축구 K리그2(2부) 수원 삼성의 신임 사령탑 이정효 감독(51)은 25일 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔에서 열린 하나은행 K리그 2026 개막 미디어데이에 앞서 특유의 직설적인 어법으로 강한 자신감을 드러냈다.
한 때 K리그를 대표하는 명가였던 수원은 2023년 K리그1(1부) 최하위(12위)에 그쳐 K리그2로 강등됐고, 이후 지난해까지 2년 연속 승격에 실패했다. 3시즌 만의 승격을 노리는 수원은 리그에서 가장 ‘뜨거운’ 이 감독을 전격 영입했다.
이 감독은 2022년 씀씀이가 크지 않은 시민구단 광주 부임 첫해 K리그2 역대 최다 승점(86점)으로 우승을 일궈냈고, 이후 광주의 사상 첫 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출과 8강행, 자닌해 코리아컵 준우승 등의 성과를 냈다.
이 감독 부임과 함께 수원은 대대적인 전력 강화에 나섰다. 고승범을 비롯해 정호연, 송주훈, 홍정호, 페신(브라질) 등 수준급 자원을 대거 영입하며 1부에 버금가는 전력을 완성했다. 이 감독은 “제 기대치를 뛰어넘기 위해 저 스스로를 험하게 다루면서 준비하고 있다”며 “감독으로서 부담감이 없지는 않지만, 이를 생각할 시간조차 없다. 하루가 어떻게 지나가는지 모를 정도로 시간을 쪼개가며 몰두하고 있다”고 말했다.
최근 첫 자서전 ‘정답은 있다’를 펴낸 이 감독은 수원에서도 ‘정답’을 찾기 위한 여정을 이어가고 있다. 이 감독은 “첫 한 달은 선수들이 따라오는 속도가 더뎌 걱정했는데 이후에는 상당히 빨라졌다. 현재 기대치의 51% 정도까지는 올라온 것 같다”고 평가했다. 이전과 가장 크게 달라진 점으로는 ‘선수들의 태도’를 꼽았다. 이 감독은 “많이 끈끈해졌고, 팬들을 위해 어떻게 훈련해야 할지에 대한 의식도 바뀐 것 같다”며 “삶이든 축구든 문제가 있으면 정답도 있다. 어떻게 노력하느냐에 따라 (결과가) 달라진다고 생각한다”고 말했다.
이 감독은 ‘일관성’이란 단어를 출사표로 꺼내 들었다. 이 감독은 “시즌 32경기를 치르는데 한 경기 한 경기에 집중할 생각”이라며 “상대할 16팀 모두 방심할 틈이 없다. 가장 큰 라이벌은 ‘팬들의 기대’”라고 말했다. 이어 “버티는 축구가 아니라 도전하는 자세로 용감하게 경기를 한다면 좋은 결과가 나올 것”이라 강조했다.
