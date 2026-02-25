李 “바가지·호객행위 뿌리 뽑아야 관광산업 대도약”

이재명 대통령이 관광 산업에 대해 “가장 경계해야 될 일이 여행객들의 발길을 돌리게 만드는 부당 행위”라며 “우리가 잘 아는 바가지 요금, 불친절, 과도한 호객 행위는 결국 지역 경제에 큰 피해를 주는 악질적인 횡포여서 반드시 미리 뿌리 뽑아야 할 것”이라고 말했다.
이 대통령은 25일 청와대에서 확대국가관광전략회의를 열었다. 회의에는 한국방문의해위원회 위원장인 이부진 신라호텔 사장 등이 참석했다.
이 대통령은 모두발언을 통해 “대한민국 관광 산업이 대한민국의 핵심 국가 전략 산업”이라며 “K-컬처가 촉발한 문화 산업의 발전은 결국 대한민국 관광으로 귀결돼야 한다”고 했다. 이어 “K-컬처는 세계인을 웃고 울리면서 콘텐츠의 세계 표준을 다시 쓰고 있다”며 “이 열기가 모니터 속 환호에 머물지 않으려면 전 세계인들이 직접 대한민국 땅을 밟고 대한민국을 체험할 수 있어야 한다”고 했다. 그러면서 “그래야 K-컬처의 폭발적인 에너지가 국민이 체감하는 성장과 일자리 창출로 이어질 수가 있다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “관광 산업 대도약을 위한 필수 과제는 관광의 지평을 대한민국 전역으로 과감하게 확장하는 것”이라고 했다.
이 대통령은 “지난해 한국을 찾은 외국인 관광객이 1893만 명으로, 역대 최대치를 갱신했다”며 “외국인 관광객 2000만 시대가 바로 눈앞”이라고 했다. 이어 “우리가 목표하는 2030년 외국인 관광객 3000만 시대를 열어 젖히려면 양적인 성장을 넘어 질적 성장으로의 대전환이 필요하다”며 “지금처럼 외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현실에 만족하면 관광 산업의 성장이 한계에 봉착할 수밖에 없다”고 했다.
이 대통령은 “관광산업 성장의 기회와 과실을 전국 골목상권 그리고 지역의 소상공인들이 함께 누릴 수 있어야 지속 가능한 성장과 발전을 담보할 수 있다”며 “관광산업 대전환을 기필코 이루겠다는 각오로 각 부처 또 중앙정부와 지방정부가 함께 머리를 맞대고 지혜를 모아야 할 것”이라고 했다.
이 대통령은 “지방 공항과 크루즈 인프라부터 출입국 제도 개선에 이르기까지 공급자가 아닌 수요자 관점에서 세세하게 살피고 점검해야겠다”며 “지역 고유의 자산을 활용해 전국 곳곳을 매력적인 콘텐츠로 채울 수 있도록 지역 관광을 혁신하는 일에도 앞장서 주기를 부탁드린다”고 했다.
이 대통령은 “우리 국민이 찾지 않는 곳을 외국인 관광객들이 찾을 리가 없다”며 “우리 국민이 지역의 숨은 매력을 발견해 가면 갈수록 방한 관광의 저변이 넓어질 것”이라고 했다.
이 대통령은 “강진군의 반값 여행처럼 여행비 부담은 덜고 혜택은 지역의 소상공인에게 돌아가는 관광 정책을 계속 확대해 나갈 필요가 있다”며 “무엇보다도 관광이란 단순히 상품을 판매하는 일이 아니라 누군가의 소중한 추억을 함께 만드는 문화 산업이다라는 점을 잊지 말아야겠다”고 했다. 그러면서 “품격 있는 관광, 지속 가능한 관광을 실현하기 위해 정부와 민간이 함께 고민해야 한다”며 “오늘 회의가 대한민국 관광 대도약과 대전환의 출발점이 되기를 바라면서 함께 해주신 우리 이부진 회장님을 포함한 많은 분들에게 각별히 감사 말씀드린다”고 했다.
