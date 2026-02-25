李 “바가지·호객행위 뿌리 뽑아야 관광산업 대도약”

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에 입장하고 있다. 왼쪽부터 김민석 국무총리, 이부진 한국방문의해위원장, 이 대통령, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 뉴스1

이 대통령은 “관광 산업 대도약을 위한 필수 과제는 관광의 지평을 대한민국 전역으로 과감하게 확장하는 것”이라고 했다.이 대통령은 “지난해 한국을 찾은 외국인 관광객이 1893만 명으로, 역대 최대치를 갱신했다”며 “외국인 관광객 2000만 시대가 바로 눈앞”이라고 했다. 이어 “우리가 목표하는 2030년 외국인 관광객 3000만 시대를 열어 젖히려면 양적인 성장을 넘어 질적 성장으로의 대전환이 필요하다”며 “지금처럼 외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현실에 만족하면 관광 산업의 성장이 한계에 봉착할 수밖에 없다”고 했다.