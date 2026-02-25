李, 민주당 상임고문단과 오찬…“통합하는 국정 여전히 부족”

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.02.25. 뉴시스

이 대통령은 “국정이라는 것이 실질적인 변화를 통해 우리 국민께 체감할 수 있는, 더 나은 환경을 만들어 드리는 것이 가장 중요하다”면서 “그런 측면에서 보면 현재 우리 민주당이 정말 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘해 주고 있어서 참으로 감사하다”고 말했다.