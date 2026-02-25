李, 민주당 상임고문단과 오찬…“통합하는 국정 여전히 부족”

이재명 대통령이 25일 더불어민주당 상임고문단을 만나 “대통령의 직분이라고 하는 것이 특정 한쪽을 편드는 게 아니라 모두를 통합해 함께 가는 국정을 해 나가야 하는데, 여전히 많은 것들이 부족하다”고 말했다.
이 대통령은 이날 낮 청와대에서 민주당 상임고문단과 가진 오찬 간담회에서 “그래도 끊임없이 노력해 우리 국민께서 지금보다는 더 나은 내일을 향유할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
이 대통령과 민주당 상임고문단의 오찬 회동은 지난해 8월 이후 6개월 만이다. 민주당 권노갑·이용득 상임고문, 한명숙·정세균 전 국무총리, 김원기·임채정·문희상·김진표·박병석 전 국회의장, 정동영 통일부 장관 등이 참석했다.
이 대통령은 “고문님들을 이렇게 건강한 모습으로 뵙게 돼서 참으로 반갑고 감사하다”면서 “이해찬 (전) 대표께서 계셨으면 참 좋았을 텐데 참 안타깝기도 하다”고 했다.
이어 “다시 청와대로 오고 나니까 많은 것들이 안정돼 가는 것 같다”며 “민주당이 새롭게 집권해 가시적인 성과들이 조기에 나는 바람에 우리 국민께서도 많은 변화를 체감하고 계셔서 매우 다행스럽다”고 전했다.
이 대통령은 “국정이라는 것이 실질적인 변화를 통해 우리 국민께 체감할 수 있는, 더 나은 환경을 만들어 드리는 것이 가장 중요하다”면서 “그런 측면에서 보면 현재 우리 민주당이 정말 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘해 주고 있어서 참으로 감사하다”고 말했다.
그러면서 “우리 고문님들께서도 수없이 많은 경험을 갖고 계시고, 경륜을 통해 가지신 고견들이 있으실 텐데, 말씀 많이 주시면 제가 국정에 참고하도록 하겠다”며 “앞으로 자주 모시고 말씀 듣도록 하겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
