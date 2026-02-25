민희진 “256억 포기할 테니 모든 분쟁 중단하자” 하이브에 제안

민희진 오케이 레코즈 대표(전 어도어 대표)가 256억 원 상당의 풋옵션(주식매매대금)을 포기할테니 모든 민형사상 소송을 멈추자고 하이브에 공개 제안했다. 그는 “이런 결정을 하게 된 모든 이유 가운데 가장 절실한 이유는 바로 ‘뉴진스’ 멤버들 때문”이라고 밝혔다.
민 대표는 25일 오후 서울 종로구 모처에서 연 기자회견에서 “승소에 대한 256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”며 이같이 밝혔다.
민 대표는 “2024년 가처분 승소와 2025년 경찰 불송치, 그리고 2026년의 이번 1심 판결 승소에 이르기까지 참으로 긴 터널이었다”고 말문을 열었다.
이어 “법원은 ‘경영권 찬탈’, ‘탬퍼링’이라는 자극적인 프레임이 허상임을 밝혀주셨고, 내가 제기했던 창작 윤리에 대한 문제 의식이 한 회사의 대표로서 마땅히 해야 할 경영 판단이었음을 인정해주셨다“라고 했다.
그러면서 ”오늘 이 자리에 선 이유는 내가 승소의 대가로 얻게 될 256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했음을 말씀드리기 위해서다”라며 “256억 원은 대부분의 사람들에게 있어 일생을 바쳐도 접하기 힘든 거액이다. 그리고 이제 막 새로운 시작을 알린 내게도 너무나 귀한 자금이다”라고 말했다.
민 대표는 “하지만 나는 이 거액의 돈보다 훨씬 더 간절히 바라는 가치가 있기에 하이브에 의미있는 제안을 하고자 기자회견을 열었다”며 “내가 이런 결정을 하게 된 모든 이유 가운데 가장 절실한 이유는 바로 ‘뉴진스’ 멤버들 때문”이라고 전했다.
이어 “제가 256억 원을 내려놓는 대신, 현재 진행 중인 모든 민·형사상 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다”고 밝혔다. 민 대표에 따르면 이 제안에는 민 대표 개인은 물론, 뉴진스 멤버들과 외주 파트너사, 전 어도어 직원, 그리고 분쟁 과정에서 고소·고발에 휘말린 팬덤 등까지 포함된다.
그는 “이 모든 소송이 종료돼야 아티스트와 그 가족, 팬덤에 이르기까지 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.
아울러 민 대표는 “뉴진스 멤버 5명이 모두 모여 마음껏 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 달라. 아티스트가 다시 빛날 수 있는 길을 열어주는 것, 그것이 어른들이 해야 할 유일한 역할“이라고 목소리를 높였다.
그러면서 하이브와 방시혁 의장을 향해 ”이제 우리 법정이 아닌 창작의 자리에서 만나자“라고 촉구했다.
오케이레코즈 대표로 새로운 길을 걷겠다고 밝힌 민 대표는 “앞으로 저는 K-팝 산업을 대표할 새로운 아티스트 육성과 새로운 방향성의 비즈니스에 제 모든 에너지를 쏟겠다“며 ”오늘 제 진심이 전해져, K-팝 산업 전체가 다시 건강하게 숨 쉴 수 있는 전환점이 되기를 소망한다“고 덧붙였다.
앞서 서울중앙지법 민사합의31부(남인수 부장판사)는 지난 12일 민 전 대표가 하이브를 상대로 제기한 주식 매매대금 청구 소송에서 하이브가 민 전 대표에게 256억원 상당의 풋옵션 대금을 지급해야 한다고 판결했다. 재판부는 주주 간 계약이 해지됐다고 볼 만한 민 대표의 중대한 계약 위반 사항이 없다고 봤다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0