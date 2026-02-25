룰라에 제공된 ‘네 손가락 장갑’…“여보 이거 좀 봐요” 감탄

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 23일 국립현충원에서 부인 호잔젤라 다 시우바 여사에게 장갑을 보여주고 있다. 룰라 대통령 유튜브 갈무리

1945년 태어난 룰라 대통령은 태어나기 한 달 전 아버지가 집을 나갔고 7세 때 행상을 시작하는 등 혹독한 어린 시절을 보냈다. 공장에서 왼쪽 새끼손가락이 잘리기도 했다.