설 선물세트, MZ들은 ‘시큰둥’…뜯지도 않고 ‘현금화’한다

설 명절 직후 미개봉 상태의 선물세트를 중고장터에 내놓아 ‘현금화’하는 경향이 MZ세대 사이에서 두드러지게 나타나고 있다.
25일 리커머스 플랫폼 번개장터에 따르면, 올해 설 연휴가 포함된 2월 전후 기간(2월 1~20일)의 데이터를 분석한 결과, 특정 키워드의 검색량이 급증한 것으로 나타났다. 고물가 기조 속에서 명절 선물을 되팔아 본인의 취향 아이템에 재투자하는 흐름이다.
● 설 연휴 전후로 ‘현금화’ 키워드에 검색량 집중
검색량 상승분의 대부분은 명절 연휴 주고받는 ‘선물세트’에 집중됐다.
번개장터에 따르면, 명절(632%), 설날(352%), 선물세트(273%), 스팸(116%) 등 현금화가 용이한 품목들의 검색량은 일제히 상향 곡선을 그렸다. 특히 대표적 생필품인 ‘샴푸’는 전월 대비 5497% 상승하며 가장 높은 증가율을 기록했다.
거래 규모 역시 확대되는 추세다. 2월 번개장터 내 식품 카테고리 전체 거래액은 1월 대비 약 23% 증가했다. 세부적으로는 면·통조림 카테고리가 66%, 간식 카테고리가 65%의 거래액 상승률을 보였다.
이는 사용하지 않는 선물을 미개봉 상태로 처분하는 판매자와 저렴한 가격에 생필품을 구매하려는 수요가 맞물린 결과로 풀이된다.
번개장터 관계자는 “설 연휴는 연중 가장 활발한 거래가 일어나는 때”라며 “이같은 현상은 실용성과 합리성을 중시하는 MZ세대의 영리한 소비 방식을 잘 보여준다”고 진단했다.
● 선물의 성의보다 가치에 집중…‘취향 재투자’ 확대
이러한 현상은 특히 2030 세대에서 활발하게 나타났다. 관련 키워드 검색량은 20대, 30대, 40·50대 순으로 집계되어 젊은 층의 참여도가 가장 높았다.
특히 스팸이나 샴푸, 건강기능식품 등을 판매해 마련한 현금으로 평소 선호하던 패션 아이템이나 운동화 등 본인의 취향이 반영된 물품을 구매하는 ‘취향 재투자’ 성향으로 이어진 것으로 나타났다.
선물의 성의를 생각해 무조건 보관하던 과거와 달리, 미개봉 상태일 때 현금화해 자산으로 활용하려는 소비 심리가 반영된 것으로 풀이된다.
이같은 실용주의는 외국에서도 확산하고 있다. 2025 칸타르-이베이 조사에 따르면, 프랑스인의 48%가 크리스마스 선물을 되판 경험이 있으며, 이는 전년 대비 160만 명 증가한 수치다. 또한 프랑스 라쿠텐에 따르면 프랑스인 71%가 본인이 준 선물의 재판매를 긍정적으로 평가하기도 했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
