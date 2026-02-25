성인 4명 중 3명 생성형 AI 써봤다…활성 이용자 21% ‘유료 결제’

컨슈머인사이트 제공

주목되는 부분은 유료 이용 비율이다. 활성 이용자 기준 5명 중 1명이 비용을 지불하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 일반 IT 서비스의 평균 유료 이용 비율(2~5%)을 크게 웃도는 수준이다. 업계에서는 생성형 AI가 실험적 기술을 넘어 업무와 생활에 필요한 필수 디지털 도구로 이동하고 있다는 신호로 보고 있다.브랜드 경쟁에서는 챗GPT가 시장을 주도했다. 최초 이용 서비스로 챗GPT를 선택한 비율은 82%였고 현재 주 이용률 역시 60%로 과반을 차지했다. 다만 제미나이가 26%의 주 이용률을 기록하며 후발주자 가운데 유일하게 의미 있는 추격 흐름을 보였다.