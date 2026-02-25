태국 휴양지서 40대 한국인 자녀와 수영중 익사

태국 남부 대표 휴양지인 끄라비의 한 해변에서 자녀와 함께 수영하던 40대 한국인 남성이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.
24일(현지시간) 태국 매체 더타이거(The Thaiger)에 따르면, 국립공원 관리요원들은 지난 22일 오후 3시쯤 끄라비주 라일레이 해변에서 외국인이 물에 빠졌다는 신고를 받고 현장에 출동했다.
관리요원들은 한국인 이모 씨(48)를 구조해 병원으로 긴급 이송됐다. 이 씨는 심폐소생술(CPR)을 받았지만 병원에 도착하기 전에 끝내 숨졌다.
현장에서 상황을 목격한 관광객은 “구조 인력이 이 씨를 물 밖으로 끌어올린 뒤 심폐소생술을 시도했지만 끝내 살리지 못했다”고 전했다.
현지 경찰은 이 씨가 아내와 자녀와 함께 태국을 방문했으며, 라일레이 해변에서 자녀와 수영하던 중 사고를 당한 것으로 파악했다. 부검 결과 사인은 익사로 확인됐다.
현재 이 씨의 시신은 현지 병원에 안치돼 있다. 유족들은 한국 송환과 장례 절차를 밟고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
