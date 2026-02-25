李 “인천공항서 지방공항 이동, 김포 거쳐야 해 오래 걸려” 검토 지시

이재명 대통령이 25일 김윤덕 국토교통부 장관을 향해 “인천국제공항에서 국내 (지방) 공항으로 (바로) 가기 어렵고, 김포(를 거쳐) 가야 해서 시간이 많이 걸린다”며 대책 검토를 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 김 장관을 향해 “제가 여기저기서 듣는 얘기”라며 “인천공항에서 지방 공항으로 바로 가도록 하는 게 문제가 있나”라고 물었다. 해외에서 한국에 입국한 뒤 바로 지방으로 가야하는 경우 왜 인천공항에서 바로 비행기를 갈아타지 못하고 김포공항까지 가서 타야 하냐는 뜻이다.
이에 김 장관이 “현재로서는 상당히 어려운 구조로 돼 있다”고 하자 이 대통령은 “활주로가 부족한가”라고 물었다. 김 장관은 “제주공항은 활주로가 부족하고, 김해도 부족하다”고 했다.
그러자 이 대통령은 “인천공항이 (부족한 지 묻는 것)”이라고 했다. 그러면서 “예를 들면 인천공항에서 광주나 부산에 가려고 하면 김포로 나와서 또 가야 하지 않느냐”며 “그 문제를 여기에서 설명하기에는 시간이 (부족해) 별로 의미가 없을 것 같으니 한번 검토해 보시라”고 했다.
이에 김 장관은 “검토 중”이라고 했다.
