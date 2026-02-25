본문으로 바로가기
사회
술취해 6살 손자에 쇠파이프 휘두른 50대…가족 신고로 체포
동아일보
업데이트
2026-02-25 11:50
2026년 2월 25일 11시 50분
입력
2026-02-25 11:27
2026년 2월 25일 11시 27분
김예슬 기자
뉴시스
술을 마신 상태로 어린 손자에게 쇠파이프를 휘두른 50대 할아버지가 경찰에 붙잡혔다.
25일 경기 부천 원미경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 50대 남성 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 이날 오전 12시46분경 부천시 원미구 자택에서 술을 마시고 손자 B 군(6)을 위협하는 등 학대한 혐의를 받고 있다.
가족 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포하고 B 군과 분리 조처했다.
경찰은 가족 진술을 토대로 구체적인 사건 경위 등을 조사할 방침이다.
경찰 관계자는 “아직 구체적인 조사가 이뤄지지 않아 범행 동기는 확인되지 않았다”며 “10세 미만 사건이라 경기남부청에서 수사할 예정”이라고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
