“에어팟 비싸다며 살지 고민”…신세계家 애니 유학시절 화제

그룹 ‘올데이 프로젝트’ 멤버 애니(24·본명 문서윤)의 고등학교 미국 유학 시절 일화가 알려졌다. 애니는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 회장의 장녀다.
송승헌 전 동원건설 회장의 장손인 송자호 피카프로젝트 대표는 지난달 15일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 애니와 함께했던 유학 생활을 공개했다.
송 대표는 “(내가) 미국에서 고등학교에 다녔다. 유학생끼리 같은 학교는 아니더라도 알 수 있는 경우가 많다”며 “그때 친한 모임에 애니가 있었다. 친구끼리 밥도 먹고 그랬다”고 밝혔다.
그는 “당시 (애니의) 집안이 어떤지 다들 알았다. 신세계 딸이지 않느냐”라며 “친구들도 소문으로 다 알지만 굳이 티는 안 냈다”고 말했다.
송 대표는 “(애니가) 당연히 나보다 잘 살지 않느냐. 그런데 꼭 나 같은 중견기업 자제들이 돈을 제일 많이 쓴다”며 “오히려 진짜 재벌 3세들은 학생 때 거의 돈이 없다”고 했다.
이어 “(애니와) 같이 밥을 먹다가 신형 에어팟 얘기가 나왔다. 고등학생이더라도 에어팟이 200만 원도 아니고 20만 원 정도이니 살 수 있지 않느냐”라며 “(애니가) ‘너무 비싼데 살까 말까’ 고민하더라. 장난식으로 나한테 ‘오빠가 사주시면 안 되냐’고 하더라”고 전했다. 그러면서 “속으로 ‘진짜 있는 애들이 더 하구나’ 생각했다”고 말했다.
유학 시절 애니가 아이돌 그룹을 준비한다는 사실을 알았는지 묻는 말엔 “그런 얘기는 없었다”면서도 “끼가 있었던 것 같다”고 했다.
송 대표는 2024년 9월경 한 행사장에서 애니를 만난 일화도 언급했다. 그는 “애니와 거의 4년 만에 만나서 인사했다”며 “애니가 CJ 회장 등 오너가와 사진 찍고 어울리는 모습을 보면서 확실히 (나와의) 차이를 느꼈다”고 말했다.
이어 “(당시 애니가) 데뷔하기 전이고 아마 연습생 때였을 것”이라며 “데뷔하는 줄 생각도 못 했다. 대형 기획사 출신이 아닌데도 올데이 프로젝트로 성공해서 대단하다”고 덧붙였다.
애니는 초등학교 3학년 때 미국 뉴욕 맨해튼으로 유학을 가서 명문 사립 여학교인 채핀 스쿨을 졸업했다. 이후 컬럼비아대학교에 진학해 미술사학·시각예술학을 전공 중이다. 지난해 6월 올데이 프로젝트로 데뷔해 휴학 상태를 이어가던 애니는 올해 봄 학기에 복학했다. 오는 5월에 학기를 마치고 졸업할 예정이다.
한편 애니와의 일화를 소개한 송 대표는 과거 그룹 카라 멤버 박규리와의 공개 연애로 화제를 모은 바 있다. 2021년 송 대표의 음주운전이 적발되며 약 2년 간의 연애를 마치고 결별했다.
현재 26세인 송 대표는 21세에 가상화폐 상장으로 막대한 부를 쌓았으나, 2023년 7월 특정경제범죄 가중처벌법 위반(사기) 및 자본시장법 위반 등 혐의로 기소돼 재판받고 있다.
