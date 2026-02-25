중증 응급환자 ‘병원 수소문’ 119 부담 던다…광역상황실이 전담

응급환자를 골든타임 내 신속히 이송하기 위해 광역응급의료상황실(광역상황실)이 중증 응급환자의 이송 병원을 선정하는 새로운 응급환자 이송 체계가 다음 달부터 시범 도입된다.
보건복지부와 소방청은 25일 이런 내용의 ‘응급환자 이송 체계 혁신 시범사업’을 다음 달부터 3개월간 광주·전북·전남에서 실시한다고 밝혔다.
시범사업 안에 따르면 지금까지 119 구급대, 119구급상황센터(구상센터), 광역상황실로 나뉘어 있던 중증 응급환자 수용 문의 및 이송 병원 지정을 광역상황실이 전담한다. 119 구급대가 중증 응급으로 판단한 환자의 정보를 광역상황실에 전송하면, 광역상황실이 적정 병원에 수용 가능 여부를 확인해 현장에 연결한다.
병원 선정이 지연될 경우 광역상황실은 병원의 의료자원 현황 등을 참고해 안정화 처치가 가능한 ‘우선 수용병원’을 지정하고 환자를 수용하도록 한다. 또, 심정지와 중증외상 등 최중증 응급환자는 수용할 수 있는 병원을 사전에 지정해 두고 별도 문의 및 지정 없이 곧바로 이송한다. 최종 치료를 위한 전원(병원 간 이송)이 필요할 경우 광역상황실이 병원을 선정하면 119구급대가 환자 이송을 지원한다.
경증 응급환자는 119구급대가 사전에 약속된 이송 지침과 병원의 의료자원 현황 등을 확인하고 별도 문의 없이 병원을 선정해 곧바로 이송한다. 다만 중증 응급으로 증상이 악화할 가능성이 있는 중증 응급 의심 환자는 질환별로 세부 지침을 정비해 필요시 병원에 수용 문의를 하기로 했다.
정부는 해당 안을 시범사업 지역에 일률적으로 적용하지는 않겠다는 입장이다. 지역별로 응급의료 자원 및 관계기관 간 협력 정도 등이 다르다는 점을 고려해 중증도나 상황에 따른 구체적인 이송 지침은 각 시도가 정한다.
정은경 복지부 장관은 “지역별로 응급의료 관계자들이 모여서 지역에 맞는 이송 지침을 합의하는 것이 이번 시범사업의 핵심”이라고 말했다.
정부는 복지부, 소방청, 중앙응급의료센터 등 관계기관이 참여한 운영위원회를 설치해 시범사업의 세부 운영 가이드라인과 사례 점검 계획 등을 논의할 예정이다. 위원회는 시범사업 성과 분석을 통해 전국으로 확대할 표준 방안도 마련할 계획이다.
시범사업 추진 지역 외 다른 지역의 응급 이송체계 지침도 정비한다. 복지부 관계자는 “지역별 순회 간담회를 열고 지역사회와 함께 응급의료 이송 체계 지침 보완 방안을 논의할 예정”이라고 밝혔다.
댓글 0