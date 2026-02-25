바다 지키랬더니 쓰레기 투척…통영해경 경비정 적발

해경 경비정이 국립공원 해역에 음식물쓰레기를 투기한 사실이 드러나 통영해경이 감찰에 착수했다.
25일 통영해경 등에 따르면 최근 통영해경 소속의 P-27 경비정이 한려해상국립공원인 통영시 산양읍 오곡도 인근 해상에 음식물쓰레기를 배출했다.
P-27 경비정은 정장을 포함해 총 9명이 탑승해 해상 치안과 인명 구조 활동을 벌인다.
해양환경관리법상 선박에서 발생한 음식물쓰레기는 영해(12해리/약 22.2km) 바깥쪽에 배출해야 한다.
영해 내에서 업무를 수행하는 P-27 경비정은 입항한 뒤 정박 부두에 있는 쓰레기통에 버려야 한다.
이번에 문제가 된 경비정은 이런 규정을 어기고 무단으로 바다에 음식물쓰레기를 버린 것으로 파악됐다.
이 사실을 확인한 통영해경은 경비정 정장인 A 경감(50대)을 지난 19일 육상으로 발령한 뒤 감찰에 착수했다. 해경은 투기한 양과 횟수, 시점 등을 확인하고있다.
통영해경 관계자는 “해양환경관리법 위반 등 혐의 적용을 검토하고 있다”며 “조사 결과에 따라 엄정 조치하고 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.
