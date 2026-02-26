국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

전국지표조사, 민주 45% 국힘 17%

국힘 작년 8월 19% 이후 첫 10%대

장동혁 부정평가 62%, 긍정 23%

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 ‘확대 국가관광전략회의’에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 23∼25일 전국 성인 남녀 1002명을 조사해 26일 발표한 2월 4주 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대해 ‘잘하고 있다’는 긍정적 평가는 67%, ‘잘못하고 있다’는 부정적 평가는 25%로 집계됐다. 모름 또는 무응답 비율은 8%였다.2주 전 실시된 직전 조사와 비교해 긍정 평가는 4%포인트 상승했고, 부정 평가는 5%포인트 하락했다.직전 조사에 비해 민주당은 4%포인트 상승했고, 국민의힘은 5%포인트 하락했다.국민의힘 지지율은 26주 만에 10%대로 떨어졌다. 지난해 8월 3주 차에서 19%를 기록한 이후 처음이다.

연령별로 보면 전 연령에서 민주당 지지율이 가장 높게 나타났다.

대구·경북 지역은 민주당과 국민의힘 지지율이 각각 28%로 동률이었다. 해당 지역에서 태도 유보층은 37%로 나타났다.



정당 대표 직무수행 평가에서는 민주당 정청래 대표의 경우 긍정 평가 43%, 부정 평가 42%로 나타났다. 국민의힘 장동혁 대표는 긍정 평가 23%, 부정 평가 62%로 조사됐다.이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접 100% 방식으로 실시됐다. 응답률은 14.9％, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.