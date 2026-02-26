신동 “부모와 연락 끊어…항상 큰돈 원하고 투자 실패”

그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버 신동이 금전 문제로 인해 부모와 연락을 끊었다고 고백했다.
신동은 25일 공개된 글로벌 OTT 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’ 8화에서 자신의 고민을 털어놨다.
방송에서 신동의 점사를 본 점술가는 “엄마는 팔자가 폈는데 왜 자꾸 ‘돈돈돈’ 하는 거냐?”라고 말했다.
신동은 “솔직히 말씀드리면 지금 엄마, 아빠 다 연락을 안 한다. 아무래도 돈 때문이다. 돈 문제가 생겼다”고 답했다.
이어 “엄마에게 생활비를 드리면 ‘이거 달달이 주지 말고 한번에 주면 그걸로 뭘 좀 해서 너 걱정 안 시키겠다’고 하셨다”며 “항상 큰 돈을 원하셨다. 그렇게 큰 돈을 가져갔다가 사기를 당한 적도 있고, 투자를 잘못해 돈을 다 잃은 적도 있다”고 고백했다.
점술가는 “이런 경우가 있으면 제2의 가족을 원하게 된다”고 말했다.
신동은 “맞다. 그래서 외로움이 있다. 예전에 결혼을 하고 싶다는 이야기를 방송에서 많이 했고 실제로 결혼 할 뻔도 했다. 결혼이 행복하다는 게 내 머릿속에 있었던 것 같다”고 밝혔다.
