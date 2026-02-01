안현민, 日대표팀 코치 앞에서 ‘만루홈런’ 시위

한국 야구 대표팀과 삼성의 연습경기가 열린 26일 일본 오키나와현 가데나 구장. 일본 대표팀의 가네코 마코토 수석코치(51)는 포수 뒤편 관중석에서 유심히 경기를 지켜봤다. 그는 “안현민이 겨울 동안 몸을 얼마나 잘 만들어 왔는지 보러 왔다”고 했다. 안현민(23·KT·사진)은 작년 11월 도쿄돔에서 열린 일본과의 평가전에서 홈런 2개를 날리며 강한 인상을 남겼다.