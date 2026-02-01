[오늘의 운세/2월 27일]

48년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유 필요.
60년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
72년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
84년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것.
96년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
08년 좀 더 구체적이며 적극적인 계획을 세워 볼 것.
● 소
37년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다.
49년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
61년 충동적인 지출이나 소비를 주의.
73년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
85년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다.
97년 한발 물러서서 다시 생각해 볼 것. 양보해야 승리를 가져온다.
● 범
38년 져주는 것이 결국 이기는 것.
50년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있는 법.
62년 일이나 직장 문제로 고민이 생길 수 있다.
74년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것.
86년 회식 자리에서 과음은 절대 금물!
98년 작은 소란이 있어도 수용해라, 문제없다.
● 토끼
39년 추진하던 일이 큰 성취를 보게 된다.
51년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
63년 가까운 사람의 실수로 작은 소란이 있을 수 있다.
75년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라.
87년 답답하고 막혔던 일이 풀리는 날.
99년 감정을 감추어라, 성질부리면 후회할 일 생긴다.
● 용
40년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
52년 전화위복의 기회가 제공 된다.
64년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출.
76년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
88년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
00년 인생의 궁극적 목표는 성공이 아니라 행복.
● 뱀
41년 질책보다는 격려가 필요한 때.
53년 서로 마음은 맞지만 상황이 안 따라줄 수 있다.
65년 작은 돈에는 인색하지 말 것.
77년 즉시 결과가 필요한 상담 보다는 장기적인 계획에 유리.
89년 회식 자리나 모임에서 인기 독차지.
01년 마음이 아파도 원칙대로 처리할 것.
● 말
42년 수입이나 지출이 원활히 이뤄질 듯.
54년 아랫사람들이 잘 따르고 인정해 준다.
66년 사람 만나는 일에서 좋은 성과 거둘 수.
78년 두 가지 일이 동시에 진행이 된다.
90년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
02년 오랜 먹구름이 걷히고 찬란한 태양이 떠오른다
● 양
43년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
55년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
67년 과로나 무리는 건강을 해친다.
79년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
91년 추억을 찾아 옛날로 돌아가 보아라.
03년 실패를 두려워하지 말라. 노력한 결실을 보게 된다.
● 원숭이
44년 마음은 청춘, 몸은 활력이 넘친다.
56년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해 해줄 것.
68년 금전의 흐름이 비교적 원활하게 이뤄질 듯.
80년 즐거운 만남과 기분 좋은 회식.
92년 사람 너무 믿지 말고 비밀 누설하지 말 것.
04년 도전하는 자만이 진정한 성공을 얻는다.
● 닭
45년 내일은 또 다른 일이 있다. 다음으로 미루지 말 것.
57년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
69년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
81년 감정적으로 대응하지 말고, 충동적인 구매나 소비를 주의.
93년 한발 물러서라 시간이 약이다.
05년 계획을 재검검 하고, 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라.
● 개
46년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 따르게 된다.
58년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
70년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
82년 즐겁고 유쾌한 하루.
94년 회식 자리나 즐거운 만남 생긴다.
06년 하던 일은 깔끔하게 마무리해야 한다. 좀 더 꼼꼼하게 살펴볼 것.
● 돼지
47년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
59년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
71년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
83년 포기는 빠를수록 좋다.
95년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가.
07년 보다 냉정하게 결정을 내려야 한다.
인천철학관 박성희 원장
