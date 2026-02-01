강훈식 “韓-UAE, 방산 등 650억 달러 사업협력 합의”

강훈식 청와대 비서실장이 26일 오후 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE) 방문을 마치고 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 기자회견을 하고 있다. 2026.2.26 인천공항=뉴스1

한국과 아랍에미리트(UAE)가 방산 분야 350억 달러, 투자 협력 분야 300억 달러 등 총 650억 달러(약 93조 원) 이상 규모의 사업을 함께 추진하기로 했다.