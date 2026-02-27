李대통령, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈방문

27일 청와대 강유정 대변인에 따르면 이 대통령은 먼저 내달 1~3일 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬을, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬 등을 가질 예정이다. 또한 양국이 공동으로 개최하는 ‘AI 커넥트 서밋’에도 참석해 양국의 미래 인공지능(AI) 리더들과 대화를 나눌 계획이다.
싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통·물류·금융의 허브로, 한국과 싱가포르는 지난해 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립했다. 강 대변인은 “이번 국빈 방문을 계기로 양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상‧투자‧인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI‧원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것으로 기대된다”고 밝혔다.
이 대통령은 내달 3~4일 필리핀 마닐라를 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 함께 하고, 비즈니스 포럼 등 일정을 소화할 계획이다.
필리핀은 우리나라가 동남아시아에서 최초로 수교를 맺은 국가이자, 아시아 국가 가운데 최초·최대 규모로 한국전쟁에 파병한 전통적 우방국이다. 특히 한국과 필리핀의 정상회담이 개최되는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 날이다. 양국은 이번 회담을 계기로 방산‧인프라‧통상 등 분야에서 실질 협력을 심화하고, 원전‧조선‧핵심광물‧AI 등 미래 유망 분야에서 협력 기반을 강화해 나갈 예정이다.
강 대변인은 “이번 순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르‧필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출할 것”이라며 “국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다”고 했다.
아울러 “올해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 의장국인 필리핀과 내년 의장국인 싱가포르에 대한 방문은 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한 ‘CSP 비전’을 구체화하고 본격적으로 이행하는 데 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라고 덧붙였다. C는 기여자(Contributor), S는 성장과 혁신을 위한 도약판(Springboard), P는 평화와 안정을 위한 파트너(Partner for peace and stability)로, 한국과 아세안이 서로를 위한 성장과 혁신, 평화와 안정을 위한 기여자이자 도약판이 되자는 의미다.
