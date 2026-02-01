李 “망국적 부동산 공화국 해체, 넘지 못할 벽 아니다”

크게보기 이재명 대통령이 26일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.2.26 청와대 제공

이재명 대통령은 26일 “불가능해 보였던 자본시장 정상화가 현실이 되고 있는 것처럼 망국적 부동산 공화국을 해체하는 것 역시 결코 넘지 못할 벽은 아니다”라고 말했다. 코스피가 25일 사상 처음 6,000 선을 넘긴 가운데 ‘부동산 투기와의 전쟁’을 통해 시중 자금을 부동산 시장에서 생산적 금융으로 옮겨가도록 하겠다는 의지를 강조한 것이다.