전국 국공립 초중고교에 2030년까지 태양광 설비

크게보기 최교진 교육부 장관. 2025.12.12 뉴스1

정부가 2030년까지 전국의 모든 국공립 초중고교에 태양광 설비를 단계적으로 설치하기로 했다. 학교의 전기요금을 줄이고 국가적 재생에너지 전환에 참여하기 위해서다. 하지만 효율성이 떨어지고 화재 위험 우려가 있다는 지적이 나온다.