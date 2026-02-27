‘연대생’ 안젤리나 졸리 아들, 이름에서 아빠 성 뺐다

할리우드 배우 안젤리나 졸리(50)와 브래드 피트(62)의 장남 매덕스 졸리-피트(24)가 어머니 신작 영화 크레딧에서 아버지의 성 ‘피트(Pitt)’를 제외한 것으로 확인됐다.
26일(현지시간) 연예매체 피플에 따르면, 매덕스는 졸리가 주연을 맡은 드라마 영화 꾸뛰르(Couture)에 조감독으로 참여했다. 졸리는 영화에서 유방암 진단을 받은 영화감독 ‘맥신워커’ 역을 맡아 연기한다.
지난 18일 프랑스에서 개봉한 이 작품의 영화 엔딩 크레딧에는 ‘매덕스 졸리-피트’가 아닌 “매덕스 졸리(Maddox Jolie)”로 이름이 올랐다.
또한 2025년 9월 토론토 국제 영화제(TIFF)에서 영화가 처음 공개됐을 당시 배포된 제작 노트에도 그의 이름은 ‘Maddox Jolie’로 기재돼 있었다.
이는 과거와 대비된다. 2024년 넷플릭스 영화 ‘마리아(Maria)’에서 매덕스는 제작 보조로 참여했고, 크레딧에는 ‘매덕스 졸리-피트’라는 이름이 들어갔다.
안젤리나 졸리와 브래드 피트는 2016년부터 이혼 절차를 밟아 긴 소송 끝에 2024년 남남이 됐다. 안젤리나 졸리는 매덕스, 자하라, 샤일로, 팍스, 녹스, 비비안 등 6남매를 양육하고 있다.
매덕스는 졸리가 피트와 결혼하기 전 캄보디아에서 입양한 첫째 아들이다. 2019년 연세대학교 언더우드국제대학(UIC)에 입학해 생화학을 전공하며 국내에서도 화제를 모았다.
아버지의 성을 제외한 자녀는 매덕스만이 아니다. 자하라(21)는 2024년 한 행사에서 자신을 “자하라 말리 졸리”라고 소개했고, 샤일로(19)는 성인이 된 직후 법적 절차를 거쳐 ‘샤일로 졸리’로 개명했다. 비비안(17) 역시 브로드웨이 작품 크레딧에서 ‘비비안 졸리’로 표기했다.
