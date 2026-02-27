80만원 받고 ‘보복 대행’…모르는 집에 오물 테러한 20대

동탄 아파트 현관에 쓰레기 뿌리고 래커칠
금품을 받고 일면식도 없는 남의 집 앞에 오물을 뿌리고 래커칠을 하는 등 이른바 ‘보복 대행’을 벌인 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
CCTV로 잡고보니 일면식 없는 ‘보복 알바’
“의뢰인 누군지 모른다”…경찰 추가 수사중
경기 화성동탄경찰서는 재물손괴·주거침입·명예훼손 혐의로 20대 A 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 27일 밝혔다.
A 씨는 지난 22일 오후 8시 30분경 화성시 반송동 동탄신도시의 한 아파트 15층 B 씨의 집 현관문에 음식물쓰레기를 투척하고 빨간색 래커로 낙서를 한 혐의를 받고 있다.
그는 B 씨 집 문 도어락에 접착제를 바르는가 하면, 피해자를 비방하는 내용이 담긴 유인물 수십 장을 현관문과 인근 계단에 뿌리기도 한 것으로 조사됐다.
신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A 씨의 신원을 특정한 뒤, 나흘 만인 26일 오후 7시 38분경 구리시에 있는 A 씨의 자택에서 그를 검거했다.
조사 결과 A 씨와 B 씨는 서로 일면식도 없는 사이로 확인됐다. A 씨는 텔레그램 광고를 통해 알게 된 누군가의 지시를 받고 범행을 저질렀다고 진술했으며, 대가로 80만 원 상당의 가상화폐를 받은 것으로 드러났다.
A 씨는 경찰 조사에서 “피해자는 전혀 모르는 사람이고, 텔레그램에서 알게 된 인물의 지시에 따라 보복 대행을 했다”며 “지시자의 신원은 알지 못한다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 범행을 지시한 인물의 신원을 추적하는 등 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
