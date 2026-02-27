50대 남성 배뇨 장애의 혁신, 프로게이터·리줌 맞춤형 치료 시대 열린다[기고/박수환]

50대를 전후한 중장년층 남성들에게 배뇨 문제는 삶의 질을 결정짓는 핵심 요소다. 소변이 시원치 않거나 자다가 깨서 화장실을 들락날락하는 증상은 단순한 노화의 신호가 아니라 전립선 비대증에 의한 하부요로증상일 가능성이 높다. 최근 의학 기술의 발달로 기존 약물 치료와 수술의 한계를 극복한 ‘프로게이터’와 ‘리줌’ 같은 최소침습적 치료법이 새로운 대안으로 도입되고 있다.
정상적인 전립선은 호두 정도의 크기(약 20g)이지만 노화와 남성 호르몬 변화, 불규칙한 생활 습관 등으로 인해 100g 이상까지 커지기도 한다. 비대해진 전립선은 내부 요도를 압박해 소변 흐름을 방해하며 잔뇨감, 빈뇨, 급박뇨 등의 증상을 유발한다. 이런 증상을 방치할 경우 단순히 일상의 불편함을 넘어 대사성 만성질환을 악화시키는 요인이 될 수 있어 적극적인 치료가 필요하다.
그동안 전립선 비대증 치료는 약물 복용이나 전립선 절제술이 주를 이뤘다. 하지만 약물 치료는 평생 복용해야 한다는 부담과 부작용이 따르고, 표준 수술법인 전립선절제술은 성기능 장애나 요실금 같은 후유증 우려가 컸다. 최근 의학 기술의 발달로 기존 약물 치료와 수술의 한계를 극복한 프로게이터와 리줌이 각광받고 있다.
두 시술 모두 국소마취 하에 10분 내외로 짧게 진행되며, 성기능 장애 발생 우려가 거의 없다는 공통점이 있다. 원리에 따라 세부적인 특징이 나뉜다. 프로게이터(전립선 결찰술)는 내시경을 통해 특수 결찰사로 비대해진 조직을 당겨 묶어 요도를 즉각적으로 넓힌다. 시술 즉시 배뇨 장애가 개선되며 시간이 지나면서 조직 괴사와 축소 효과까지 기대할 수 있다. 기존 방식보다 적은 클립 사용으로도 높은 확장 효과를 보이며 결석 등의 부작용을 줄였다. 리줌(수증기 이용 절제술)은 고온의 수증기를 전립선 조직 내에 주입해 비대해진 조직만을 정밀하게 파괴한다. 파괴된 조직이 체내에 흡수되면서 전립선 크기 자체가 물리적으로 줄어들어 요도 압박을 근본적으로 해소한다. 바쁜 일정 속에서 즉각적인 증상 개선이 필요할 경우 프로게이터가 적합하다. 자연스럽고 장기적인 효과를 원해 리줌을 선호하는 경향도 있다.
질병 초기 단계에서 부작용이 적은 최소침습 치료를 선택하는 것이 고통을 줄이는 최선의 방법이 될 수 있다. 시술을 통한 치료만큼 중요한 것이 예방과 관리다. 육류 섭취를 줄이고 섬유질이 풍부한 채소를 즐기며 카페인과 알코올을 멀리하는 건강한 식습관은 전립선 건강 유지의 필수 조건이다.